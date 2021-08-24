Київ може затопити: на місто насуваються грози
Джерело:КМДА
Фахівці Укргідрометцентру прогнозують серйозне погіршення погодних умов у Києві з початку доби 25 серпня. Дощі та грози мають йти майже весь день.
Через невтішні прогнози метеорологів у Києві оголосили І жовтий рівень небезпечності. За даними експертів, гроза може початися о 00:00 та тривати до 21:00.
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Тому у КМДА звернулися до мешканців столиці з проханням у разі виявлення підтоплень звертатися до диспетчерської Київавтодору за телефоном: 284-74-19.
Якою буде погода у Києві 25 серпня
Синоптики кажуть, що вночі 25 серпня стовпчики термометрів показуватимуть +14...+16 градусів. Вдень буде досить комфортно – +20...+22 градуси.
Зіпсують ситуацію лише дощ та гроза, через які фахівці вирішили нагадати про правила безпеки:
- Також у КМДА зазначили, що під час грози жителям столиці треба зачинити вікна та не підходити до них.
- Не треба торкатися металевих дверей та конструкцій.
- Автівки бажано не залишати поблизу від рекламних бордів та великих дерев.
- Також не можна самим переховуватися від дощу біля високих конструкцій, у які може потрапити блискавка.
Крім того, при падінні дерев чи гілок, або травмуванні людей киян просять негайно інформувати екстрені служби.