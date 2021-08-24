Через невтішні прогнози метеорологів у Києві оголосили І жовтий рівень небезпечності. За даними експертів, гроза може початися о 00:00 та тривати до 21:00.

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Тому у КМДА звернулися до мешканців столиці з проханням у разі виявлення підтоплень звертатися до диспетчерської Київавтодору за телефоном: 284-74-19.

Якою буде погода у Києві 25 серпня

Синоптики кажуть, що вночі 25 серпня стовпчики термометрів показуватимуть +14...+16 градусів. Вдень буде досить комфортно – +20...+22 градуси.

Зіпсують ситуацію лише дощ та гроза, через які фахівці вирішили нагадати про правила безпеки:

Також у КМДА зазначили, що під час грози жителям столиці треба зачинити вікна та не підходити до них.

Не треба торкатися металевих дверей та конструкцій.

Автівки бажано не залишати поблизу від рекламних бордів та великих дерев.

Також не можна самим переховуватися від дощу біля високих конструкцій, у які може потрапити блискавка.

Крім того, при падінні дерев чи гілок, або травмуванні людей киян просять негайно інформувати екстрені служби.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу