Синоптики прогнозують, що сонце виглядатиме часто. Однак у північних областях та частині центральних небо зовсім затягне хмарами.
Читайте також На Полтавщині випав град розміром зі сливу: шокуюче відео
Де чекати грози
Дощі з грозами охоплять кілька регіонів. Опади прогнозують і вдень, і вночі:
- у Чернігівській області,
- Сумській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Черкаській,
- Київській,
- Житомирській.
На Сході та Півдні – спекотно
У південних областях в середу буде найспекотніше. Там обіцяють +26...+29. Така ж ситуація буде у східних регіонах.
У Центрі та на Півночі України буде вже холодніше. Температура повітря коливатиметься від +20 до +26 градусів. Натомість на Заході буде відносно холодно: прогнозують всього +17...+19.
Яка погода буде у Києві
У столиці день видасться похмурим. Падатиме дощ, а також можливі грози. Жителям Києва варто одягатись тепліше, оскільки стовпчики термометрів сягатимуть +20...+22 градуси.
Прогноз погоди у містах України 25 серпня
Ужгород – +19...+21
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +17...+19
Вінниця – +22...+24
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +22...+24
Суми – +23...+25
Полтава – +26...+28
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків –+26...+28
Київ – +20...+22
Погода 25 серпня / Карта Укргідрометцентру