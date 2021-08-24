Синоптики прогнозируют, что солнце будет выглядывать часто. Однако в северных областях и части центральных небо совсем затянет тучами.
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Где ждать грозы
Дожди с грозами охватят несколько регионов. Осадки прогнозируют и днем, и ночью:
- в Черниговской области,
- Сумской,
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Киевской,
- Житомирской.
На Востоке и Юге – жарко
В южных областях в среду будет жарко. Там обещают + 26...+29. Такая же ситуация будет в восточных регионах.
В Центре и на Севере Украины будет уже холоднее. Температура воздуха будет колебаться от +20 до + 26 градусов. При этом на Западе будет относительно холодно: прогнозируют всего +17...+19.
Какая погода будет в Киеве
В столице день выдастся пасмурным. Будет падать дождь, а также возможны грозы. Жителям Киева стоит одеваться теплее, поскольку столбики термометров будут достигать +20...+22 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины 25 августа
Ужгород – +19...+21
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – + 17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – + 22...+24
Одесса – + 27...+29
Николаев – + 26...+28
Херсон – + 27...+29
Симферополь – + 26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – + 22...+24
Чернигов – + 22...+24
Сумы – + 23...+25
Полтава – + 26...+28
Днепр – + 27...+29
Запорожье – + 27...+29
Донецк – + 26...+28
Луганск – + 26...+28
Харьков – + 26...+28
Киев – + 20...+22
Погода 25 августа / Карта Укргидрометцентра