Синоптики прогнозируют, что солнце будет выглядывать часто. Однако в северных областях и части центральных небо совсем затянет тучами.

Читайте также На Полтавщине выпал град размером со сливу: шокирующее видео

Где ждать грозы

Дожди с грозами охватят несколько регионов. Осадки прогнозируют и днем, и ночью:

в Черниговской области,

Сумской,

Полтавской,

Кировоградской,

Черкасской,

Киевской,

Житомирской.

На Востоке и Юге – жарко

В южных областях в среду будет жарко. Там обещают + 26...+29. Такая же ситуация будет в восточных регионах.

В Центре и на Севере Украины будет уже холоднее. Температура воздуха будет колебаться от +20 до + 26 градусов. При этом на Западе будет относительно холодно: прогнозируют всего +17...+19.

Какая погода будет в Киеве

В столице день выдастся пасмурным. Будет падать дождь, а также возможны грозы. Жителям Киева стоит одеваться теплее, поскольку столбики термометров будут достигать +20...+22 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины 25 августа

Ужгород – +19...+21

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – + 17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – + 22...+24

Одесса – + 27...+29

Николаев – + 26...+28

Херсон – + 27...+29

Симферополь – + 26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – + 22...+24

Чернигов – + 22...+24

Сумы – + 23...+25

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 27...+29

Запорожье – + 27...+29

Донецк – + 26...+28

Луганск – + 26...+28

Харьков – + 26...+28

Киев – + 20...+22



Погода 25 августа / Карта Укргидрометцентра