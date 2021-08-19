Соответствующими кадрами с журналистами поделились очевидцы. Трава полностью покрыта градинами величиной со сливу.

Что было раньше Обесточены улицы и сорваны крыши: непогода накрыла Полтавщину​

На опубликованном в сети видео видно, как местная жительница берет шарики льда в руки. В одной ладони едва помещается таких три.

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Какой будет погода на Полтавщине

Источник: Укргидрометцентр

В пятницу, 20 августа. в Полтавской области все еще будет бушевать непогода, регион охватят грозы. В то же время будет достаточно жарко, температура воздуха будет колебаться в пределах +26...+28 градусов. Впрочем, уже на выходных погода улучшится, на эти дни осадков не прогнозируют.

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