Соответствующими кадрами с журналистами поделились очевидцы. Трава полностью покрыта градинами величиной со сливу.
Что было раньше Обесточены улицы и сорваны крыши: непогода накрыла Полтавщину
На опубликованном в сети видео видно, как местная жительница берет шарики льда в руки. В одной ладони едва помещается таких три.
Огромный град выпал на Полтавщине: смотрите видео
Какой будет погода на Полтавщине
Источник: Укргидрометцентр
В пятницу, 20 августа. в Полтавской области все еще будет бушевать непогода, регион охватят грозы. В то же время будет достаточно жарко, температура воздуха будет колебаться в пределах +26...+28 градусов. Впрочем, уже на выходных погода улучшится, на эти дни осадков не прогнозируют.
Непогода в Украине: последние новости
- Днепр 19 августа накрыла сильная гроза. Автомобили фактически "плавали" по улицам, залило даже людей, которые укрылись на остановках.
- В то же время в Одессе в этот день объявляли штормовое предупреждение. Однако уже к 20 августа дожди в области должны закончиться.
- Непогода наделала бед и в Винницкой области. В селе Заможное Жмеринского района дерево упало на проезжую часть дороги.