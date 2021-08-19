Відповідними кадрами з журналістами поділилися очевидці. Трава повністю покрита градинами, завбільшки зі сливу.
Що було раніше Знеструмлені вулиці та зірвані дахи: негода накрила Полтавщину
На опублікованому в мережі відео видно, як місцева мешканка бере кульки льоду у руки. В одній долоні ледь поміщається таких 3.
Величезний град випав на Полтавщині: дивіться відео
Якою буде погода на Полтавщині
Джерело: Укргідрометцентр
У п'ятницю, 20 серпня. у Полтавській області все ще вируватиме негода, регіон охоплять грози. Водночас буде досить спекотно, температура повітря коливатиметься у межах +26...+28 градусів. Втім, вже на вихідних погода покращиться, на ці дні опадів не прогнозують.
Негода в Україні: останні новини
- Дніпро 19 серпня накрила сильна гроза. Автомобілі фактично "плавали" вулицями, залило навіть людей, які сховалися на зупинках.
- Водночас в Одесі у цей день оголошували штормове попередження. Проте вже до 20 серпня дощі в області мають закінчитися.
- Негода наробила лиха й у Вінницькій області. У селі Заможне Жмеринського району дерево впало на проїжджу частину дороги.