Негода пронеслась у місті та торкнулась області ввечері 6 серпня. Через це деякі будинки залишились без світла.
До теми Підтоплені будинки, повалені дерева та відсутність світла: Україною пронеслася негода
Негода накрила Полтаву
Негода у місті почала вирувати орієнтовно о 17 годині – почався сильний дощ та вітер. Пориви шквального вітру поламали дерева та знеструмили кілька будинків у центрі міста.
Вітер та злива вирували також у Полтавській області. Зокрема, через повалені дерева на частині траси Київ – Харків утворилися затори.
Телестудія "Лубни" повідомила, що в місті дерево поцілило людям у балкон, розбивши вікно.
Негода завдала шкоди на Полтавщині / Фото "Kolo News", Lydmila Kvas, Vadim Kirpichenko
До речі, полтавець Андрій Тимощук розповів, через сильний дощ та повалені гілки між Лубнами і Пирятином неможливо було їхати автомобілем.
В Оржиці впало дерево біля хірургічного відділення. Дерева також пошкодили автомобілі. Попередньо пишуть, що вітер зірвав дахи.
Останні новини про негоду в Україні: коротко
- 6 серпня негода накрила Одесу. Злива затопила дороги міста Роздільна.
- Також там сильно блискало та затопило супермаркет Fozzy.
- У цей же день вітер зірвав дах із Кам'янець-Подільської фортеці. Загалом у Кам'янці-Подільському негода повалила чималу кількість дерев та пошкоджено дахи.