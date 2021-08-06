Про збитки розповів директор Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександр Заремба. Інцидент трапився ввечері 5 серпня.

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Накриття віднесло на 25 метрів

Дерев'яні конструкції накриття віднесли більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу пошкодивши і його дах,

– написав директор.

Заремба зазначив, що вночі працівники музею евакуйовували експонати. Оскільки негода не припинялась, цінні речі могли намокнути.

Дивіться фото наслідків негоди у Кам'янець-Подільській фортеці/ Фото з фейсбуку Олександра Заремби:

Що відомо про Лаську вежу Кам'янець-Подільської фортеці?

Вежа збудована у другій половині 15 століття. Вона розташована на південній частині замкового муру. Названа на честь архієпископа Яна Ласького – саме за його кошти відбувалась відбудова.

Без світла залишились 400 населених пунктів

Зазначимо, що негода зачепила не лише Поділля, а й багато інших регіонів України. Без електропостачання залишились 400 населених пунктів у 8 областях. Місцями підтопило господарські будівлі та житлові будинки, дороги перекрили повалені дерева.

А тим часом Палюча спека до +34 та грози на Сході: погода на вихідні 7 – 8 серпня