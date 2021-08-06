Опади прогнозують здебільшого у східних та північних областях. При цьому, найтепліше буде на Луганщині.
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Прогноз погоди на суботу, 7 серпня
У західних регіонах буде ясно. Температура повітря там коливатиметься у межах + 23...+25 грасудів. На Півдні – також без опадів, але тепліше. На Херсонщині, зокрема. прогнозують до +33. Натомість Схід та Північ накриють грози, а на Луганщині стовпчики термометрів піднімуться до +34.
Опади прогнозують у таких областях:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Харківська;
- Луганська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Дніпропетровська;
- Полтавська.
Прогноз погоди на 7 серпня / Карта Укргідрометцентру
Прогноз погоди на неділю, 8 серпня
У неділю в Україні стане ще спекотніше. У західних областях температура повітря вдень досягатиме +26...+28 градусів, а на Закарпатті й взагалі прогнозують до +31. Майже по всій території України буде ясно, окрім кількох регіонів.
Дощитиме лише в окупованому Криму, а також у Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях. Найтепліше буде на Луганщині, там денна температура повтітря утримуватиметься у межах +32...+34 градусів.
Прогноз погоди на 8 серпня / Карта Укргідрометцентру
Як пояснила синоптикиня Наталка Діденко, сильні дощі у більшості областей України на вихідних є малоймовірними. Грозові дощі прогнозують лише вночі на Лівобережжі, проте дуже нерівномірно. Натомість у Києві субота та неділя обійдуться без дощів.