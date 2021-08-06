Чимала кількість дерев у місті повалені, а місцями потужний вітер навіть зірвав дахи з будинків.

Важливо Підтоплені будинки, повалені дерева та відсутність світла: Україною пронеслася негода

Станом на ранок 6 серпня складна ситуація була на вулицях:

  • Героїв Небесної сотні,
  • 30 років Перемоги,
  • Гагаріна,
  • Північна,
  • Хмельницькому шосе,
  • Драгоманова – Лесі Українки, Данила Галицького – Огієнка, Годованця – проспекті Грушевського, Короленка – Черняхівського,
  • Пушкінська,
  • Хмельницька,
  • Панівецька,
  • Кулика,
  • Суворова,
  • Підзамче,
  • Торговій площі,
  • Свідніцького,
  • Смотрицька.

Там негода повалила дерева та електроопори. Мешканці більшості з вищезгаданих вилиць залишилися без електроенергії. Також є проблеми з газопостачанням. Комунальники обіцяють ліквідувати наслідки негоди якомога швидше.

Негода пройшлася Кам'янець-Подільським / Фото Кам'янець-Подільської міської ради

Зауважимо, що 4 серпня сильна злива та град накрили Хмельницький. Засмічена та стара дощова каналізація не могла впоратися з таким навантаженням. На деяких вулицях міста вода била фонтанами з-під отворів водостічних комунікацій.

Якою буде погода 6 серпня

Протягом 6 серпня більшість областей України знов перебуватимуть у полоні негоди. Спека пануватиме лише на Сході та в окупованому Криму. За прогнозами синоптиків, температура повітря в Україні триматиметься на позначках від +21 градуса до +35 градусів в залежності від регіону.