Чимала кількість дерев у місті повалені, а місцями потужний вітер навіть зірвав дахи з будинків.
Важливо Підтоплені будинки, повалені дерева та відсутність світла: Україною пронеслася негода
Станом на ранок 6 серпня складна ситуація була на вулицях:
- Героїв Небесної сотні,
- 30 років Перемоги,
- Гагаріна,
- Північна,
- Хмельницькому шосе,
- Драгоманова – Лесі Українки, Данила Галицького – Огієнка, Годованця – проспекті Грушевського, Короленка – Черняхівського,
- Пушкінська,
- Хмельницька,
- Панівецька,
- Кулика,
- Суворова,
- Підзамче,
- Торговій площі,
- Свідніцького,
- Смотрицька.
Там негода повалила дерева та електроопори. Мешканці більшості з вищезгаданих вилиць залишилися без електроенергії. Також є проблеми з газопостачанням. Комунальники обіцяють ліквідувати наслідки негоди якомога швидше.
Негода пройшлася Кам'янець-Подільським / Фото Кам'янець-Подільської міської ради
Зауважимо, що 4 серпня сильна злива та град накрили Хмельницький. Засмічена та стара дощова каналізація не могла впоратися з таким навантаженням. На деяких вулицях міста вода била фонтанами з-під отворів водостічних комунікацій.
Якою буде погода 6 серпня
Протягом 6 серпня більшість областей України знов перебуватимуть у полоні негоди. Спека пануватиме лише на Сході та в окупованому Криму. За прогнозами синоптиків, температура повітря в Україні триматиметься на позначках від +21 градуса до +35 градусів в залежності від регіону.