Немалое количество деревьев в городе повалены, а местами мощный ветер даже сорвал крыши с домов.
Важно Подтопленные дома, поваленные деревья и отсутствие света: по Украине пронеслась непогода
По состоянию на утро 6 августа сложная ситуация была на улицах:
- Героев Небесной сотни,
- 30 лет Победы,
- Гагарина,
- Северной,
- Хмельницком шоссе,
- Драгоманова – Леси Украинки, Даниила Галицкого – Огиенко, Годованца – проспекте Грушевского, Короленко – Черняховского,
- Пушкинской,
- Хмельницкой,
- Панивецой,
- Кулика,
- Суворова,
- Подзамче,
- Торговой площади,
- Свидницкого,
- Смотрицкой.
Там непогода повалила деревья и электроопоры. Жители большинства из вышеупомянутых улиц остались без электроэнергии. Также есть проблемы с газоснабжением. Коммунальщики обещают ликвидировать последствия непогоды как можно скорее.
Непогода прошлась по Каменец - Подольскому / Фото Каменец-Подольского городского совета
Заметим, что 4 августа сильный ливень и град накрыли Хмельницкий. Грязная и старая ливневая канализация не могла справиться с такой нагрузкой. На некоторых улицах города вода била фонтанами из-под отверстий водосточных коммуникаций.
Какой будет погода 6 августа
В течение 6 августа большинство областей Украины вновь будут находиться в плену непогоды. Жара будет царить только на Востоке и в оккупированном Крыму. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Украине будет держаться на отметках от +21 градуса до +35 градусов в зависимости от региона.