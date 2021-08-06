Немалое количество деревьев в городе повалены, а местами мощный ветер даже сорвал крыши с домов.

Важно Подтопленные дома, поваленные деревья и отсутствие света: по Украине пронеслась непогода

По состоянию на утро 6 августа сложная ситуация была на улицах:

Героев Небесной сотни,

30 лет Победы,

Гагарина,

Северной,

Хмельницком шоссе,

Драгоманова – Леси Украинки, Даниила Галицкого – Огиенко, Годованца – проспекте Грушевского, Короленко – Черняховского,

Пушкинской,

Хмельницкой,

Панивецой,

Кулика,

Суворова,

Подзамче,

Торговой площади,

Свидницкого,

Смотрицкой.

Там непогода повалила деревья и электроопоры. Жители большинства из вышеупомянутых улиц остались без электроэнергии. Также есть проблемы с газоснабжением. Коммунальщики обещают ликвидировать последствия непогоды как можно скорее.

Непогода прошлась по Каменец - Подольскому / Фото Каменец-Подольского городского совета

Заметим, что 4 августа сильный ливень и град накрыли Хмельницкий. Грязная и старая ливневая канализация не могла справиться с такой нагрузкой. На некоторых улицах города вода била фонтанами из-под отверстий водосточных коммуникаций.

Какой будет погода 6 августа

В течение 6 августа большинство областей Украины вновь будут находиться в плену непогоды. Жара будет царить только на Востоке и в оккупированном Крыму. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Украине будет держаться на отметках от +21 градуса до +35 градусов в зависимости от региона.