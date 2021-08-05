Град як сливка, та сап борди та дорозі

Загалом злива тривала близько 30 хвилин. Однак після нетривалого прояснення негода знову повернулася.

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Невеликий град місцями змінювався на крижані кульки розміром зі сливку. Шквальний вітер сягав 15 метрів на секунду.

Засмічена стара дощова каналізація не могла впоратися з таким навантаженням. На деяких вулицях міста вода била фонтанами з-під отворів водостічних комунікацій.

Хмельницький затопив сильний дощ / Фото "Апостроф", "Depo Хмельницький", соціальні мережі

На відео місцевих мешканців видно, що автомобілі просто "пливуть" вулицями міста, а водії штовхають їх. Водночас люди ходять по коліна у воді, а підземні переходи – затоплені. У мережі також з'явилося кумедне відео, як чоловік плив на сап борді та відштовхувався веслом.

Дивіться відео наслідків негоди у Хмельницькому:

Асфальт "поплив" разом з водою: відео

Зверніть увагу! За даними Укргідрометцентру, 5 серпня у Хмельницькому знову падатиме дощ. Синоптики прогнозують +24...+26 градусів та грози. Опади відступлять з міста лише у суботу, 7 серпня.