Град як сливка, та сап борди та дорозі
Загалом злива тривала близько 30 хвилин. Однак після нетривалого прояснення негода знову повернулася.
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Невеликий град місцями змінювався на крижані кульки розміром зі сливку. Шквальний вітер сягав 15 метрів на секунду.
Засмічена стара дощова каналізація не могла впоратися з таким навантаженням. На деяких вулицях міста вода била фонтанами з-під отворів водостічних комунікацій.
Хмельницький затопив сильний дощ / Фото "Апостроф", "Depo Хмельницький", соціальні мережі
На відео місцевих мешканців видно, що автомобілі просто "пливуть" вулицями міста, а водії штовхають їх. Водночас люди ходять по коліна у воді, а підземні переходи – затоплені. У мережі також з'явилося кумедне відео, як чоловік плив на сап борді та відштовхувався веслом.
Дивіться відео наслідків негоди у Хмельницькому:
Асфальт "поплив" разом з водою: відео