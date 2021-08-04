Зливи та град супроводжуватиме штормовий вітер. З суботи, 7 серпня, погода на Львівщині врешті стане кращою – негода відступить.

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Прогноз погоди на Львівщині на 5 – 8 серпня

У четвер, 5 серпня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Зранку область огорне туман видимістю 500 – 1000 метрів. В другій половині дня очікують зливу, а місцями – град. Під час грози можливі шквали зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду. Також ймовірне погіршення видимості під час опадів. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер – південний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, а вдень – від 24 до 26 градусів вище нуля. Протягом доби атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря зростатиме.



Прогноз погоди на 5 серпня / Дані Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 6 серпня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Часом падатимуть дощі, місцями – значні. Також прогнозують грози.

Вітер – південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 13 – 15 градусів вище нуля, а вдень – 22 – 24 градуси тепла.



Прогноз погоди на 6 серпня / Дані Укргідрометцентру

У суботу, 7 серпня, погода в області дещо покращиться. Як і в попередні дні, на Львівщині буде мінливо хмарно. Істотних опадів не прогнозують.

Вітер – південно-західний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, а вдень – від 22 до 24 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 7 серпня / Дані Укргідрометцентру

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У неділю, 8 серпня, на Львівщині очікують мінливу хмарність. Протягом дня істотних опадів не буде.

Вітер – південно-західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 14 – 16 градусів вище нуля, а вдень – 26 – 28 градусів тепла.



Прогноз погоди на 8 серпня / Дані Укргідрометцентру