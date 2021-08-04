Негода пронесеться більшістю регіонів України. Зокрема, мовиться про західні, північні та більшість центральних областей.

Тим часом В охопленій вогнем Греції зафіксували температурний рекорд

Несприятливі погодні умови – у більшості областей України

Також на безхмарне небо не слід сподіватись жителям Миколаївщини та Херсонщини. 5 та 6 серпня тут очікують грози, місцями град. Також ймовірні шквальні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

На Заході – потужні дощі

Не обійдеться і без зливних дощів. Вже ввечері 5 серпня "литиме" на Закарпатті та у Карпатах. Наступного дня потужні опади прийдуть і в західні області. Рівень небезпечності І – жовтий.

Зверніть увагу! Не мине без негоди і в Києві та у Київській області. 5 серпня сюди навідаються грози та дощі.

В Україну прийшов циклон

Зазначимо, раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила про те, що в Україну 4 серпня прийде циклон Генрі. Він принесе на українську територію опади. Спочатку, прогнозують в Укргідрометцентрі, зачепить Захід та Північ, а вже 7 серпня дійде до Сходу та Півдня.

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