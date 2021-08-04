Непогода пронесется большинством регионов Украины. В частности, речь идет о западных, северных и большинстве центральных областей.

Тем временем В охваченной огнем Греции зафиксировали температурный рекорд

Неблагоприятные погодные условия: в большинстве областей Украины

Также на безоблачное небо не следует надеяться жителям Николаевской и Херсонской областей. 5 и 6 августа здесь ожидают грозы, местами град. Также вероятны шквальные порывы ветра 15-20 метров в секунду.

На Западе – мощные дожди

Не обойдется и без ливневых дождей. Уже вечером 5 августа "будет лить" на Закарпатье и в Карпатах. На следующий день мощные осадки придут и в западные области. Уровень опасности І – желтый.

Обратите внимание! Не пройдет без непогоды и в Киеве и в Киевской области. 5 августа сюда наведаются грозы и дожди.

В Украину пришел циклон

Отметим, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила о том, что в Украину 4 августа придет циклон Генри. Он принесет на украинскую территорию осадки. Сначала, прогнозируют в Укргидрометцентре, затронет запад и Север, а уже 7 августа дойдет до Востока и Юга.

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