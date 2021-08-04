Непогода пронесется большинством регионов Украины. В частности, речь идет о западных, северных и большинстве центральных областей.
Тем временем В охваченной огнем Греции зафиксировали температурный рекорд
Неблагоприятные погодные условия: в большинстве областей Украины
Также на безоблачное небо не следует надеяться жителям Николаевской и Херсонской областей. 5 и 6 августа здесь ожидают грозы, местами град. Также вероятны шквальные порывы ветра 15-20 метров в секунду.
На Западе – мощные дожди
Не обойдется и без ливневых дождей. Уже вечером 5 августа "будет лить" на Закарпатье и в Карпатах. На следующий день мощные осадки придут и в западные области. Уровень опасности І – желтый.
В Украину пришел циклон
Отметим, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила о том, что в Украину 4 августа придет циклон Генри. Он принесет на украинскую территорию осадки. Сначала, прогнозируют в Укргидрометцентре, затронет запад и Север, а уже 7 августа дойдет до Востока и Юга.
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