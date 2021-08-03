За кілька десятків років Україна стане схожою на Австралію. Про це з посиланням на дослідження "BBC-Україна" заявив голова постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий.

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Зміни у порах року

Літо

Клімат в Україні поступово ставатиме теплішим та сухішим. Територія перетворюватиметься на пустелю з південного сходу на північний захід. Через це літо стане спекотним та сухим. Водночас довгі посушливі періоди чергуватимуться з короткими, але сильними зливами.

Зима

Зима в Україні стане нестабільною. Синоптики радять готуватися до "температурних гойдалок". Справжньої сніжної зими буде ставати все менше, однак періодами до нас надходитимуть аномальні похолодання з Арктики з сильними снігопадами.

Аномальні природні явища

Стихійні лиха стануть звичними для українців. Посуха та сильні вітри викликатимуть пилові бурі. Непередбачуваний клімат призведе до збільшення пожеж, посух, торнадо, буревіїв, та сильних опадів.

Втрата чорноземів

Через кліматичні зміни, більшість знаменитих українських чорноземів перетворяться на зону "ризикованого землеробства". Замість сої та кукурудзи, Україна зможе вирощувати лише пшеницю та соняшники.

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В Україну приповзуть отруйні змії

Зміна умов існування призведе до міграції флори та фауни. За словами Ялового, до нас вже переселилися рожеві пелікани, шакали та степові лисиці з Центральної Азії. Зовсім скоро фауну України можуть поповнити:

нові види отруйних змій,

суходільні черепахи,

багато комах та птахів.

Нові хвороби

Потепління загрожує поширенню в Україні хвороб. Нові види тварин, птахів та комах можуть розповсюджувати пташиний грип, гарячку східного Нілу, хворобу Лайма та сказ.