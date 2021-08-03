За кілька десятків років Україна стане схожою на Австралію. Про це з посиланням на дослідження "BBC-Україна" заявив голова постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий.
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Зміни у порах року
- Літо
Клімат в Україні поступово ставатиме теплішим та сухішим. Територія перетворюватиметься на пустелю з південного сходу на північний захід. Через це літо стане спекотним та сухим. Водночас довгі посушливі періоди чергуватимуться з короткими, але сильними зливами.
- Зима
Зима в Україні стане нестабільною. Синоптики радять готуватися до "температурних гойдалок". Справжньої сніжної зими буде ставати все менше, однак періодами до нас надходитимуть аномальні похолодання з Арктики з сильними снігопадами.
Аномальні природні явища
Стихійні лиха стануть звичними для українців. Посуха та сильні вітри викликатимуть пилові бурі. Непередбачуваний клімат призведе до збільшення пожеж, посух, торнадо, буревіїв, та сильних опадів.
- Втрата чорноземів
Через кліматичні зміни, більшість знаменитих українських чорноземів перетворяться на зону "ризикованого землеробства". Замість сої та кукурудзи, Україна зможе вирощувати лише пшеницю та соняшники.
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В Україну приповзуть отруйні змії
Зміна умов існування призведе до міграції флори та фауни. За словами Ялового, до нас вже переселилися рожеві пелікани, шакали та степові лисиці з Центральної Азії. Зовсім скоро фауну України можуть поповнити:
- нові види отруйних змій,
- суходільні черепахи,
- багато комах та птахів.
Нові хвороби
Потепління загрожує поширенню в Україні хвороб. Нові види тварин, птахів та комах можуть розповсюджувати пташиний грип, гарячку східного Нілу, хворобу Лайма та сказ.