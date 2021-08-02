Матеріали кримінальних справ та інші документи просто розлетілися, а будівлю суду залило водою.

До теми Сильний буревій зупинив перетин кордону з Угорщиною, – ДПСУ

Деталі інциденту

Під час буревію, який накрив Миколаївщину, дах з будівлі суду в Первомайську просто зірвало. Вся архівна документація просто розлетілася по вулицях.

Вітер зірвав дах Первомайського суду: відео

Видання "МK.news" повідомляє, що до будівлі прибули представники місцевої влади, а працівники установи намагаються відкачати воду, яка залила дах. Роботу почали ще до завершення вирування стихії.



Працівники суду викачують воду з даху приміщення / Фото МK.news

Зверніть увагу! На 3 серпня 2021 року Укргідромедцентр оголосив штормове попередження у південних, східних, центральних областях України. Також це стосується Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. У цих регіонах можлива гроза зі шквальним вітром 15 – 20 метрів на секунду та град.