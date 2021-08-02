Матеріали кримінальних справ та інші документи просто розлетілися, а будівлю суду залило водою.
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Деталі інциденту
Під час буревію, який накрив Миколаївщину, дах з будівлі суду в Первомайську просто зірвало. Вся архівна документація просто розлетілася по вулицях.
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Видання "МK.news" повідомляє, що до будівлі прибули представники місцевої влади, а працівники установи намагаються відкачати воду, яка залила дах. Роботу почали ще до завершення вирування стихії.
Працівники суду викачують воду з даху приміщення / Фото МK.news