Унаслідок стихії на цій ділянці лінії розмежування відсутнє електропостачання. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
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Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, тимчасово не здійснюються,
– йдеться повідомленні.
У ДПСУ додали, що вживають заходи для відновлення можливості здійснення пропускних операцій.
Негода в Україні: що відомо
- Синоптики 2 серпня прогнозують негоду – в Україну йдуть потужні грози, шквали та навіть гради.
- Метеорологи зазначають, що великої кількості опадів слід очікувати на Заході, Півночі та Центрі.
- Про аналогічну погодну ситуацію попередили й жителів Одещини, Миколаївщини та Харківщини.
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