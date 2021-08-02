Унаслідок стихії на цій ділянці лінії розмежування відсутнє електропостачання. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, тимчасово не здійснюються,
– йдеться повідомленні.

У ДПСУ додали, що вживають заходи для відновлення можливості здійснення пропускних операцій.

Негода в Україні: що відомо

  • Синоптики 2 серпня прогнозують негоду – в Україну йдуть потужні грози, шквали та навіть гради.
  • Метеорологи зазначають, що великої кількості опадів слід очікувати на Заході, Півночі та Центрі.
  • Про аналогічну погодну ситуацію попередили й жителів Одещини, Миколаївщини та Харківщини.

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