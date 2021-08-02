В результате стихии на этом участке линии разграничения отсутствует электроснабжение. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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Пропускные операции в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе, временно не осуществляются,

– говорится сообщении.

В ГПСУ добавили, что сейчас принимают меры для восстановления возможности осуществления пропускных операций.

Обратите внимание! Вследствие непогоды без электроэнергии остались 529 населенных пунктов в семи областях Украины. В частности, проблемы со светом есть на: Львовщине – 298;

Закарпатье – 90;

Прикарпатье – 57;

Тернопольщине – 44;

Буковине – 16;

Черниговщине – 14;

Житомирщине – 10.

Непогода в Украине: что известно

Синоптики 2 августа прогнозируют непогоду – в Украину идут сильные грозы, шквалы и даже град.

Метеорологи отмечают, что большое количество осадков следует ожидать на Западе, Севере и в Центре.

Об аналогичной погодной ситуации предупредили и жителей Одесской, Николаевской и Харьковской областей.

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