В результате стихии на этом участке линии разграничения отсутствует электроснабжение. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
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Пропускные операции в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе, временно не осуществляются,
– говорится сообщении.
В ГПСУ добавили, что сейчас принимают меры для восстановления возможности осуществления пропускных операций.
Непогода в Украине: что известно
- Синоптики 2 августа прогнозируют непогоду – в Украину идут сильные грозы, шквалы и даже град.
- Метеорологи отмечают, что большое количество осадков следует ожидать на Западе, Севере и в Центре.
- Об аналогичной погодной ситуации предупредили и жителей Одесской, Николаевской и Харьковской областей.
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