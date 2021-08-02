В результате непогоды обесточены дома в 7 областях страны. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Из-за непогоды без света остались более 500 населенных пунктов

По состоянию на 7 часов 2 августа, в результате осложнения погодных условий (дождь и грозы) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 529 населенных пунктов в 7 областях,
– рассказали в ГСЧС.

В частности непогода обесточила:

  • 298 населенных пункта во Львовской области;
  • 90 – в Закарпатской;
  • 57 – в Ивано-Франковской;
  • 44 – в Тернопольской;
  • 16 – в Черновицкой;
  • 14 – в Черниговской;
  • 10 – в Житомирской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Из-за непогоды также пострадали:

  • город Львов – там из-за непогоды на 20-летнего парня и 18-летнюю девушку упало дерево. Они погибли на месте;
  • город Берегово и село Концово Ужгородского района – там частично повреждена кровля 2 жилых домов;
  • в Берегово, Мукачево, Ужгороде, Рахове и Хусте разрезано и убрано 28 поваленных деревьев;
  • на территории городов Калуш, Рогатин, Косов и сел Ямница, Павловка, Подлужье, Поляница, Креховичи и Микуличин разрезано и убрано 13 поваленных деревьев.

Непогода в Украине: последние новости

  • На 2 августа синоптики также прогнозируют непогоду. В частности надвигаются мощные грозы, шквал и даже град.
  • В западных, северных и центральных регионах будут грозы. Такую же ситуацию прогнозируют в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
  • До того, 21 июля 2021 года, непогода пронеслась в восточных областях. В частности в городе Дружковка Донецкой области и селе Мусиевка Луганской области на двух человек упали деревья. Пострадавшие погибли.
  • В результате непогоды 17 июля в Киевской области на 2 человек упали деревья. Пострадавшие получить несовместимые с жизнью травмы.