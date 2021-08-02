9 потягів не прибудуть вчасно в Україні, ще один – через негоду в Угорщині. Про затримку потягів та орієнтовний час очікування повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Затримка потягів через негоду

Як повідомляють в Укрзалізниці, стався обрив контактної мережі. Щоправда, у якій саме області, там не уточнюють. Відтак затримуються міжобласні потяги, що курсують різними куточками країни.

Так, затримуються поїзди:

№244 Рахів – Київ (затримка 2 години 50 хвилин);

№44 Івано-Франківськ – Чернігів (затримка 2 години 50 хвилин);

№8 Чернівці – Київ (затримка 2 години 40 хвилин);

№34 Солотвино – Київ (затримка 2 години 20 хвилин);

№11 Львів – Одеса (затримка 2 години 20 хвилин);

№50 Трускавець – Київ (затримка 1 година);

№81 Ужгород – Київ (затримка 50 хвилин);

№358 Рахів – Київ (затримка 50 хвилин);

№25 Ужгород – Одеса (затримка 40 хвилин);

Також в Укрзалізниці повідомляють: через несприятливу погоду в Угорщині затримується безпересадковий вагон Відень – Київ. Його час очікування 5 годин 10 хвилин.

Затримки через ремонт

Окрім того, Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів через поломку локомотива. Вона сталася у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ – Славгород.

Відтак затримуються поїзди:

№81 Харків – Новоолексіївка (затримка 2 години 40 хвилин);

№9 Київ – Маріуполь (затримка 1 годину 20 хвилин).

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