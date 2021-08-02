Материалы уголовных дел и другие документы просто разлетелись, а здание суда залило водой.

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Детали инцидента

Во время урагана, который накрыл Николаевщину, крышу со здания суда в Первомайске просто сорвало. Вся архивная документация разлетелась по улицам.

Ветер сорвал крышу Первомайского суда: видео

Издание "МK.news" сообщает, что к зданию прибыли представители местной власти, а работники учреждения пытаются откачать воду, которая залила крышу. Работу начали еще до завершения бурления стихии.



Работники суда выкачивают воду с крыши помещения / Фото МК.news

Обратите внимание! На 3 августа 2021 года Укргидромедцентр объявил штормовое предупреждение в южных, восточных, центральных областях Украины. Также это касается Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. В этих регионах возможна гроза со шквальным ветром 15 – 20 метров в секунду и град.