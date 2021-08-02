Штормове попередження

Водночас метеорологи повідомляють про град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено 1 рівень небезпечності (жовтий).

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У південних, східних, більшості центральних областей і на Прикарпатті 3 серпня грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– зазначають синоптики.



Небезпечні погодні умови 3 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Негода в Україні: що відомо

У Львові ввечері 1 серпня вирувала негода. Штормовий вітер повалив понад 75 дерев.

Одне з них впало на молоду пару – 20-річний хлопець та його 18-річна дівчина загинули.

Однак негода поки не покине Львівщину – синоптики прогнозують буревій і 2 серпня.

Зверніть увагу! Унаслідок негоди 1 серпня без електроенергії залишилися 529 населених пунктів у семи областях України.