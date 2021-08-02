Найтепліше буде на сході. Там стовпчики термометрів покажуть аж +35 градусів.
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У частині західних областей слід чекати дощі та грози. Негода прийде на Львівщину, Тернопільщину та Буковину. Синоптики прогнозують град та шквальний вітер. Температура повітря складатиме +23...+25 градусів. На Східній Україні також вируватиме негода. Однак, дощі та грози не зроблять повітря прохолоднішим. Воно там прогріється до +33...+35 градусів.
Південь України, крім Одеси та окупованого Криму, накриють дощі з грозами. Синоптики також не виключають град 6 – 19 міліметрів діаметром. Стовпчики термометрів покажуть +29...+31 градус. Більшість північних областей негода не зачепить. Попри це, небо все одно буде хмарним. Температура повітря підніметься до +25...+27 градусів.
Ясна погода буде триматися у Києві впевнено, вдень можлива незначна хмарність, але опадів не буде. Повітря прогріється до +25...+27 градусів.
Прогноз погоди у містах України на 3 серпня
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +26...+28
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +33...+35
Харків – +27...+29
Київ – +25...+27