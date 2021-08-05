За прогнозами синоптиків, температура повітря в Україні триматиметься на позначках від +21 градуса до +35 градусів в залежності від регіону.
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Від дощів до пекельної спеки
Західну Україну очікує незначне похолодання, температура вдень коливатиметься від +21 до +25 градусів. Дещо тепліше буде на Півночі – +24... +28 градусів, та в Центрі – +26...+32 градусів. Однак у всіх цих регіонах жителям весь день докучатимуть грози.
Також грози можливі у Миколаївській та Одеських областях. На Сході та в окупованому Криму – без опадів і з шаленою спекою, температура вдень становитиме +30...+35 градусів.
У Києві очікують похолодання, грози та місцями шквальний вітер. Температура вдень коливатиметься в межах +24...+26 градусів.
В Україну прийде циклон
Синоптикиня Наталка Діденко у своєму фейсбуці пояснила, що таку мокру погоду зумовить циклон, який накриє частину України.
Циклон 6 серпня зумовить складну погоду на Заході, Півночі та в центральних областях України. Дощі, грози, зливи, шквали, град. Сильніший прояв метеоявищ – локально,
– розповіла Діденко.
Прогроз погоди у містах України на 6 серпня
Ужгород – +21...+23
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +26...+28
Вінниця – +26...+28
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +32..+34
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +31...+33
Полтава – +30...+32
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +33...+35
Харків – +32...+34
Київ – +24...+26
Погода в Україні на 6 серпня / Фото Укргідромедцентру