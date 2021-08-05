У Державній службі з надзвичайних ситуацій також повідомили, що ​в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв ґрунту. Оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

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Де очікувати на стихію

У зв'язку з опадами, очiкуються пiдйоми рiвнiв води над рівнями на 8 годину 5 серпня:

ввечері 5 та протягом 6 серпня на річках Закарпатської області на 0,3 – 0,8 метра річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська область) на 0,3 – 1,3 м;

6 – 7 серпня річках басейнiв Прута та Сiрету та лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька область) на 0,2 – 1,0 м, без негативних наслідків.

Зверніть увагу! У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з затопленням понижених мiсць у населених пунктах.

Штормове попередження

У ДСНС додають, що 6 серпня в Україні, окрім південно-східної та східної частини, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі у західних та Житомирській, вдень у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні дощі – перший рівень небезпечності (жовтий).

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