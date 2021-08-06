Об убытках рассказал директор Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александр Заремба. Инцидент произошел вечером 5 августа.

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Накрытие отнесло на 25 метров

Деревянные конструкции накрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса повредив и его крышу,

– написал директор.

Заремба отметил, что ночью работники музея эвакуировали экспонаты. Поскольку непогода не прекращалась, ценные вещи могли намокнуть.

Смотрите фото последствий непогоды в Каменец-Подольской крепости / Фото с фейсбука Александра Зарембы:

Что известно о Лаской башне Каменец-Подольской крепости?

Башня построена во второй половине 15 века. Она расположена на южной части замковой стены. Названа в честь архиепископа Яна Лаского – именно за его средства происходило восстановление.

Без света остались 400 населенных пунктов

Отметим, что непогода затронула не только Подолье, но и много других регионов Украины. Без электроснабжения остались 400 населенных пунктов в 8 областях. Местами подтопило хозяйственные постройки и жилые дома, дороги перекрыли поваленные деревья.

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