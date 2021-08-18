У селі Заможне Жмеринського району дерево впало на проїжджу частину дороги. Рятувальникам довелось розрізати його, щоб прибрати гілля зі шляху.
До речі Хмельницький накрила сильна злива: пішоходи брели по воді – фото, відео
Як боролись з наслідками негоди
Крім того, надзвичайники ввечері 17 серпня прибрали 13 дерев. Зокрема, на кількох вулицях Жмеринки. Довелось також зняли пошкоджений вітром рекламний банер на рівні другого поверху. Річ у тім, що він міг обірвати лінії електропередач.
Рятувальники прибирають дерева / Фото ДСНС
Бійці ДСНС ліквідовували наслідки негоди ще у Хмільницькому, Жмеринському та Могилів-Подільському районах. Загалом залучили 56 рятувальників та 14 машин.
Ліквідація наслідків негоди / Фото ДСНС
Дерева довелось розпиляти / Фото ДСНС
Негода накрила не тільки Вінниччину
- 17 серпня також сильна злива накрила Хмельницький. Місто "попливло" настільки, що люди брели по коліна у воді. Ба більше, вітер валив дерева, а вулиці засипав град.
- У Чернівецькій області 17 серпня люди стали свідками потужного буревію. Вітер ламав дерева, як сірники.
- У Львові вранці 17 серпня люди могли побачити унікальне видовище – хмару "грозовий комір". Вона накрила місто та спричинила чергову негоду.