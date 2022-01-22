Київ накрив сильний снігопад, утворились затори: фото та відео негоди
Джерело:24 канал
Київ 22 січня накрив потужний снігопад. Через це значно погіршилась видимість, на столичних автошляхах утворились великі затори.
Сніг падає у всіх районах Києва. Через хуртовину різко впала видимість: можна розгледіти лише будівлі, які розташовані неподалік.
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На дорогах – ожеледиця
Київським водіям слід бути обережними, адже дороги вкрила ожеледиця. На автошляхах через негоду – багато ДТП, через які виникло багато заторів.
На дорогах утворились затори через аварії
Найбільша складна ситуація – на Правому березі. Рух значно сповільнився на частині проспекту Перемоги, бульвару Тараса Шевченка, а також вулиці Лесі Українки. Є проблеми і на Голосіївському проспекті і Великій Окружній. На Лівому теж затори на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана та Братиславській.
Київ занесло снігом / Фото Ірини Вихрущ та Олександра Беспьорстова, 24 канал:
Потужний снігопад в Києві: відео Ірини Вихрущ, 24 канал
Негода в Україні: що відомо
- У 4 західних областях України оголосили штормове попередження.
- Потужні пориви вітру та хуртовини – на Закарпатті, Буковині, Львівській та Івано-Франківській області.
- Найбільша небезпека у Карпатах: тут пориви вітру сягають 15 – 20 метрів на секунду.