Київ накрив сильний снігопад, утворились затори: фото та відео негоди

Київ 22 січня накрив потужний снігопад. Через це значно погіршилась видимість, на столичних автошляхах утворились великі затори.

Сніг падає у всіх районах Києва. Через хуртовину різко впала видимість: можна розгледіти лише будівлі, які розташовані неподалік.

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На дорогах – ожеледиця

Київським водіям слід бути обережними, адже дороги вкрила ожеледиця. На автошляхах через негоду – багато ДТП, через які виникло багато заторів.

На дорогах утворились затори через аварії

Найбільша складна ситуація – на Правому березі. Рух значно сповільнився на частині проспекту Перемоги, бульвару Тараса Шевченка, а також вулиці Лесі Українки. Є проблеми і на Голосіївському проспекті і Великій Окружній. На Лівому теж затори на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана та Братиславській.

Затори в Києві / Скриншот з Google Maps

Київ занесло снігом / Фото Ірини Вихрущ та Олександра Беспьорстова, 24 канал:

Потужний снігопад в Києві: відео Ірини Вихрущ, 24 канал

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