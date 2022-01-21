Згодом оприлюднили чимало вражаючих фото, які не можуть не заворожувати. Ми зібрали для вас найкращі із цих світлин.
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Дивовижний снігопад у місті
Місцеве ЗМІ опублікувало фото з різних місць, які робили в різний час. На деяких світлинах парки, які рясно засипає лапатий сніг. А десь уже видно дороги, які встигли очистити від снігу.
Дніпро вкрилося товстим шаром снігу / Фото "Інформатора"
Одразу взялися за очищування
На сайті Дніпровської міськради повідомили, що відранку вулиці міста почали чистити й робити безпечними для руху автомобілів. Зокрема, дорожнє покриття посипали сумішшю відсіву та солі. Які ресурси до цього залучили:
- 32 одиниці посипальної техніки
- 7 навантажувачів;
- 11 одиниць мінітехніки;
- самоскид;
- 16 бригад дорожніх робітників.
Першочергово забезпечується вільний рух на особливо проблемних ділянках, а саме: мости, підйоми та шляхопроводи,
– зазначили комунальники.
Окрім цього, вони закликали водіїв бути обачними та не виїжджати без нагальної потреби у середмістя. Також попросили не паркуватися на узбіччях, щоб не створювати заторів та не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Авто комунальників очищає дорогу / Фото телеграму "Дніпро обласний"