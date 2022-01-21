Згодом оприлюднили чимало вражаючих фото, які не можуть не заворожувати. Ми зібрали для вас найкращі із цих світлин.

До речі У київський парк "Наталка" на Оболоні прилетіла зграя лебедів, які зовсім не бояться людей

Дивовижний снігопад у місті

Місцеве ЗМІ опублікувало фото з різних місць, які робили в різний час. На деяких світлинах парки, які рясно засипає лапатий сніг. А десь уже видно дороги, які встигли очистити від снігу.

Дніпро вкрилося товстим шаром снігу / Фото "Інформатора"

Одразу взялися за очищування

На сайті Дніпровської міськради повідомили, що відранку вулиці міста почали чистити й робити безпечними для руху автомобілів. Зокрема, дорожнє покриття посипали сумішшю відсіву та солі. Які ресурси до цього залучили:

32 одиниці посипальної техніки

7 навантажувачів;

11 одиниць мінітехніки;

самоскид;

16 бригад дорожніх робітників.

Першочергово забезпечується вільний рух на особливо проблемних ділянках, а саме: мости, підйоми та шляхопроводи,

– зазначили комунальники.

Окрім цього, вони закликали водіїв бути обачними та не виїжджати без нагальної потреби у середмістя. Також попросили не паркуватися на узбіччях, щоб не створювати заторів та не заважати роботі снігоприбиральної техніки.



Авто комунальників очищає дорогу / Фото телеграму "Дніпро обласний"