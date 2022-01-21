Місцеві мешканці кажуть, що кількість птахів постійно зростає. Ще 18 січня лебедів було трошки більше 30, але зранку 21 січня їх нарахували понад 40.

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Знавці стверджують, що птахи дуже розумні, тому розуміють, куди треба летіти, аби бути нагодованими, оскільки браку їжі для них тут немає.

Люди шкодять птахам

Лебеді, качки, чайки та навіть голуби, яких залюбки підгодовують мешканці Оболоні та кияни, які приїздять до парку заради "спілкування" з птахами, цілком звикли до людей.



Птахи не бояться людей / Фото Валентини Поліщук

Птахи з радістю підходять до дорослих та дітей, влаштовують перегони за їжею, та позують фотографам.



Лебеді охоче позують на камеру / Фото Валентини Поліщук

Спеціалісти б'ють на спалах, оскільки більшість людей годують лебедів хлібом, а це їм дуже шкодить.



Лебеді прилітають на Оболонь не перший рік / Фото Валентини Поліщук

Заборонено годувати мучним також й інших птахів, оскільки хліб лише набухає у шлунках, але не містить у собі потрібних для функціонування організму елементів.



Лебеді уживаються з качками, чайками та голубами / / Фото Валентини Поліщук

Крім того, зоозахисники кажуть, що проблеми у лебедів можуть початися й через холодну погоду, яку незабаром обіцяють у Києві. Птахи, які звикли до легкого харчування, можуть залишитися у біді, якщо люди перестануть їх стабільно годувати.



Бажаючих подивитися на лебедів вдосталь навіть зранку в будній день / Фото Валентини Поліщук

Безпечними та корисними для птиць можуть бути овес, пшениця, ячмінь та кукурудза.

Дивіться відео з лебедями на Оболоні у Києві: