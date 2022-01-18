Фотографію білих красенів опублікувала в одній зі спільнот у фейсбуці киянка Ірина Колеснікова. За її словами, Оболонська набережна на території парку "Наталка" перетворилася на справжнє лебедине царство.

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Місцеві мешканці кажуть, що кількість лебедів на березі постійно збільшується. Скоріш за все, вони прилітають, оскільки у парку їх годують перехожі.

Підходять до кожного, хто приходить



Сотні киян приїздять до Оболоні, аби погодувати лебедів / Фото Ірини Колеснікової

Користувачі стверджують, що ще кілька днів тому лебедів було трошки більше 20. 18 січня перехожі нарахували вже 31 пташку.

Окрім лебедів у затоці можна побачити качків, голубів та чайок, яким також довподоби те, що їх підгодовують кияни.

Кількість охочих зігріти та погодувати птахів також постійно збільшується – у парку "Наталка" можна побачити десятки людей, які прийшли сюди саме для цього.

Птахи зовсім не бояться людей, тому залюбки підходять до них майже впритул.



Окрім лебедів на березі завжди можна побачити інших птахів / Фото Ірини Колеснікової

Треба годувати правильно

Побачити лебедів на берегу Дніпра в парку "Наталка" можна фактично кожного року. Граціозні птахи, як кажуть спеціалісти, мають пам'ять, тому повертаються сюди кожної зими. Крім того, для зимівлі їм цілком підходить відкрита вода без льоду. Втім, більшість киян годує птахів хлібом, але це їм шкодить. Годувати лебедів рекомендують комбікормом, а також вареними зернами ячменю або пшениці.