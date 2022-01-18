Чоловік має важливу місію – він прагне, аби куплені ним олені відновили популяцію оленів у лісах Карпат.

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Підприємець привіз тварин з Нової Зеландії, Австрії, Англії та Угорщини. У скільки йому це обійшлося, він не повідомляє. Водночас він розповів, що шукав найкращих тварин, а тому купувати довелося у різних куточках світу.

Нова Зеландія, Англія, Австрія й Угорщина. Це селекційно відібрані олені. Селекція проводилася багато років,

– сказав фермер.

Що буде з тваринами

Поки тварини виростатимуть, радуватимуть туристів. А коли олені досягнуть 3-річного віку, чоловік всіх випустить у дику природу. Бо популяцію Благородного оленя, переконує підприємець, потрібно рятувати.

"Все більше і більше мисливців є, більше нових технологій, як полювати. І хоч це національний парк, але це олені. Вони не сидять на місці, вони мігрують по всіх Карпатах. Якщо тут заборонено стріляти, то стріляють в інших місцях", – констатував Юрій Тюх.

Що відомо про Благородного оленя Ця тварина є одним з найкрасивіших представників сімейства оленячих, має струнке тіло, пропорційну будову. Під хвостом благородного оленя є характерна біла пляма. Роги – це елемент, яким можуть похвалитися лише самці. Кілька століть тому популяція оленів стала різко скорочуватися із-за постійного полювання на них. Особливо цінувалося їх м'ясо, яке більш поживне, ніж звичайне червоне.

Це вже не перший зоозахисний проєкт чоловіка

Юрій Тюх почав опікуватися дикими тваринами майже 5 років тому. Для їхньої реабілітації та збереження він навіть створив екопарк:

леви та тигри потрапили сюди із зоопарків;

сірих вовків ще малими викупив у браконьєрів,

а згодом придбав і кілька десятків копитних.

Нині це одна з найпопулярніших локацій серед туристів. Оленяче ранчо, чоловік сподівається, стане наступною. Бо ж поки олені проживатимуть тут, туристи матимуть змогу їх провідувати.