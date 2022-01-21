Впоследствии обнародовали немало впечатляющих фото, которые не могут не завораживать. Мы собрали для вас лучшие из этих фотографий.
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Удивительный снегопад в городе
Местное СМИ опубликовало фото из разных мест, которые делали в разное время. На некоторых фотографиях парки, которые обильно засыпает пушистый снег. А где-то уже видны дороги, которые успели очистить от снега.
Днепр покрылся толстым слоем снега / Фото "Информатора" снегопада в Днепре
Сразу взялись за очистку
На сайте Днепровского горсовета сообщили, что с утра улицы города начали чистить и делать безопасными для движения автомобилей. В частности, дорожное покрытие посыпали смесью отсева и соли. Какие ресурсы к этому привлекли:
- 32 единицы посыпальной техники
- 7 погрузчиков;
- 11 единиц минитехники;
- самосвал;
- 16 бригад дорожных рабочих.
В первую очередь обеспечивается свободное движение на особо проблемных участках, а именно: мосты, подъемы и путепроводы,
– отметили коммунальщики.
Кроме этого, они призвали водителей быть осмотрительными и не выезжать без необходимости в центр города. Также попросили не парковаться на обочинах, чтобы не создавать пробки и не мешать работе снегоуборочной техники.
Авто коммунальщиков очищает дорогу / Фото телеграмму "Днепр областной"