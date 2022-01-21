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Удивительный снегопад в городе

Местное СМИ опубликовало фото из разных мест, которые делали в разное время. На некоторых фотографиях парки, которые обильно засыпает пушистый снег. А где-то уже видны дороги, которые успели очистить от снега.

Днепр покрылся толстым слоем снега / Фото "Информатора" снегопада в Днепре

Сразу взялись за очистку

На сайте Днепровского горсовета сообщили, что с утра улицы города начали чистить и делать безопасными для движения автомобилей. В частности, дорожное покрытие посыпали смесью отсева и соли. Какие ресурсы к этому привлекли:

32 единицы посыпальной техники

7 погрузчиков;

11 единиц минитехники;

самосвал;

16 бригад дорожных рабочих.

В первую очередь обеспечивается свободное движение на особо проблемных участках, а именно: мосты, подъемы и путепроводы,

– отметили коммунальщики.

Кроме этого, они призвали водителей быть осмотрительными и не выезжать без необходимости в центр города. Также попросили не парковаться на обочинах, чтобы не создавать пробки и не мешать работе снегоуборочной техники.



Авто коммунальщиков очищает дорогу / Фото телеграмму "Днепр областной"