Снег падает во всех районах Киева. Из-за метели резко упала видимость: можно разглядеть лишь здания, которые расположены неподалеку.
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На дорогах – гололедица
Киевским водителям следует быть осторожными, ведь дороги покрыла гололедица. На автодорогах из-за непогоды – много ДТП, из-за которых возникло много пробок.
На дорогах образовались пробки из-за аварий
Самая сложная ситуация – на Правом берегу. Движение значительно замедлилось на части проспекта Победы, бульвара Тараса Шевченко, а также улицы Леси Украинки. Есть проблемы и на Голосеевском проспекте и Большой Окружной. На Левом тоже пробки на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана и Братиславской.
Пробки в Киеве / скриншот с Google Maps
Киев засыпало снегом / Фото Ирины Вихрущ и Александра Бесперстова, 24 канал:
Мощный снегопад в Киеве: видео Ирины Вихрущ, 24 канал
Непогода в Украине: что известно
- В 4 западных областях Украины объявили штормовое предупреждение.
- Мощные порывы ветра и метели на Закарпатье, Буковине, Львовской и Ивано-Франковской области.
- Наибольшая опасность в Карпатах: здесь порывы ветра достигают 15 – 20 метров в секунду.