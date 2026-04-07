Людей закликали зачиняти вікна: Київ у найближчі години накриє негода

У вівторок, 7 квітня, на киян чекає погіршення погоди в місті. Столицю накриють сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.

Про небезпечні метеорологічні явища на території столиці й Київщини попередили в Укргідрометцентрі.

Що відомо про погіршення погоди у Києві?

Близько 11-ї ранку синоптики повідомили про можливі сильні пориви вітру в найближчі години зі збереженням до кінця доби. Вітер може розгулятися до 15 – 20 метрів за секунду.

Так, оголошено жовтий рівень небезпечності. В Укргідрометцентрі додали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.



У Києві очікуються сильні пориви вітру / Зображення Укргідрометцентру

На зміни погоди відреагували й у КМДА. Там закликають людей бути обачними під час поривів вітру, зокрема:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

До того ж, про погіршення погоди вночі та вдень 7 квітня по всій Україні писали заздалегідь.

Нагадаємо, що напередодні, 6 квітня, столицю накрив вечірній град, через що на дорогах міста була погана видимість.

