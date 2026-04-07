Людей закликали зачиняти вікна: Київ у найближчі години накриє негода
- У столиці оголошено жовтий рівень небезпечності.
- КМДА закликає людей зачиняти вікна, прибирати з балконів предмети, та уникати перебування біля рекламних щитів, ліній електропередачі й великих дерев.
У вівторок, 7 квітня, на киян чекає погіршення погоди в місті. Столицю накриють сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.
Про небезпечні метеорологічні явища на території столиці й Київщини попередили в Укргідрометцентрі.
Що відомо про погіршення погоди у Києві?
Близько 11-ї ранку синоптики повідомили про можливі сильні пориви вітру в найближчі години зі збереженням до кінця доби. Вітер може розгулятися до 15 – 20 метрів за секунду.
Так, оголошено жовтий рівень небезпечності. В Укргідрометцентрі додали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
У Києві очікуються сильні пориви вітру / Зображення Укргідрометцентру
На зміни погоди відреагували й у КМДА. Там закликають людей бути обачними під час поривів вітру, зокрема:
- щільно зачиняти вікна;
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
До того ж, про погіршення погоди вночі та вдень 7 квітня по всій Україні писали заздалегідь.
Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайтеся, якою буде погода саме у вашому місті в новому сервісі 24 Каналу.
Нагадаємо, що напередодні, 6 квітня, столицю накрив вечірній град, через що на дорогах міста була погана видимість.
Чи буде сніг у квітні в Україні?
До середини квітня на всій території країни переважатимуть дощі, снігопади ж малоймовірні. Лише в Карпатах можливий мокрий сніг через теплу повітряну масу.
Натомість з З 9 – 10 квітня очікується похолодання: вночі прогнозують заморозки, а денна температура знизиться до 1 – 8 градусів, хоча на півдні буде тепліше.