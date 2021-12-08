Київ оповив вечірній серпанок: казкові фото зимвого туману

Киян попередили, що 8 – 9 грудня у столиці буде туманно. Через це видимість обмежиться 200 – 500 метрами.

Через таке погіршення погодних умов водіїв закликали бути обережними і навіть оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).

До теми Мокро, слизько та перебої з транспортом: Київ потерпає від негоди – фоторепортаж 24 каналу

Місто-привид

Попри небезпеку такого природного явища, вулиці Києва стали виглядати казково. Адже туман надав їм містичного вигляду, густо огорнувши кожну деталь міської архітектури. Особливо видовищними туман зробив краєвиди на ВДНГ.



Київ поринув у туманний серпанок / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Туманна погода триматиметься у столиці 8 – 9 грудня / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Серпанок зробив київські пейзажі казковими / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Туман перетворив пейзажі ВДНГ на містичні / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Попри красу, туман є небезпечним явищем, особливо на дорогах / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Поради водіям

У КМДА нагадали, що в туманну погоду водіям слід: