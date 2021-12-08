Из-за такого ухудшения погодных условий водителей призвали быть осторожными и даже объявили первый уровень опасности (желтый).

К теме Мокро, скользко и перебои с транспортом: Киев страдает от непогоды – фоторепортаж 24 канала

Город-призрак

Несмотря на опасность такого природного явления, улицы Киева стали выглядеть сказочно. Ведь туман придал им мистического вида, густо обернув каждую деталь городской архитектуры. Особенно зрелищным туман сделал виды на ВДНХ.

Киев погрузился в туманную дымку / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Туманная погода будет держаться в столице 8 – 9 декабря / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Дымка сделала киевские пейзажи сказочными / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Туман превратил пейзажи ВДНХ на мистические / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Несмотря на красоту, туман является опасным явлением, особенно на дорогах / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Советы водителям

В КГГА напомнили, что в туманную погоду водителям следует: