Из-за такого ухудшения погодных условий водителей призвали быть осторожными и даже объявили первый уровень опасности (желтый).

К теме Мокро, скользко и перебои с транспортом: Киев страдает от непогоды – фоторепортаж 24 канала

Город-призрак

Несмотря на опасность такого природного явления, улицы Киева стали выглядеть сказочно. Ведь туман придал им мистического вида, густо обернув каждую деталь городской архитектуры. Особенно зрелищным туман сделал виды на ВДНХ.

Київ у тумані, погода, зима , ВДНГ

Киев погрузился в туманную дымку / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Туман у Києві, погода, зима, ВДНГ

Туманная погода будет держаться в столице 8 – 9 декабря / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Київ, туман, погода, ВДНГ

Дымка сделала киевские пейзажи сказочными / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Туман у Києві, погода, зима, ВДНГ

Туман превратил пейзажи ВДНХ на мистические / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Київ, туман, погода, ВДНГ

Несмотря на красоту, туман является опасным явлением, особенно на дорогах / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Советы водителям

В КГГА напомнили, что в туманную погоду водителям следует:

  • снизить скорость движения;
  • включить не только ближний свет, но и противотуманные фары;
  • не забывать о безопасной дистанции на дороге;
  • всегда включать аварийные огни при остановке;
  • отказаться от резких маневров.