Сложность ситуации на дорогах столицы и в пригороде почувствовали утром 8 декабря, когда температура воздуха была минусовой. Покрытые тонким слоем льда необработанные участки дорог с дождем на поверхности доставили немало хлопот водителям.

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Автовладельцам иногда приходилось очень осторожно двигаться по дворам и снижать скорость до очень медленной, чтобы не потерять контроль над машиной.

Пешеходы также страдают

Деревья не выдерживают вес льда / Фото Валентины Полищук

Те киевляне, которые утром 8 декабря решили воспользоваться наземным общественным транспортом, также испытали немало неудобств. Кроме пребывания в пробках, они столкнулись с почти полной остановкой троллейбусов.

Провода также покрылись слоем льда / Фото Валентины Полищук

Из-за оледенения контактной сети троллейбусы не могли проехать как по центру Киева, так и по мосту Патона.

В такую погоду нужно быть особенно осмотрительными как водителям, так и пешеходам / Фото Валентины Полищук

Кроме того, на Троещине и Печерске из-за непогоды на припаркованные машины упали огромные ветви деревьев.

Последствия непогоды в Киеве / Фото "Киева оперативного"

Согласно прогнозам синоптиков, вечером 8 декабря в столице ожидается мокрый или даже ледяной снег. Это может привести к существенному ухудшению ситуации, поскольку в результате таких осадков дорога и тротуары могут превратиться в каток.

9 декабря может быть еще хуже

Кроме того, в Укргидрометцентре утверждают, что подобная погода будет наблюдаться и 9 декабря. Ночью вода на дороге замерзнет, из-за чего с утра киевлян может ожидать очередной транспортный коллапс.

Ходить по тротуарам также не совсем безопасно / Фото Валентины Полищук

В Киевавтодоре говорят, что техника обработки дорог и мостов работает в усиленном режиме. Чиновники утверждают, что усилили внимание к состоянию покрытия на спусках, подъемах, мостовых и путепроводах – местах, где гололедица образуется в первую очередь.

Вечером может идти ледяной дождь со снегом / Фото Валентины Полищук

Также представители местных властей просят киевлян осторожничать при передвижении по городу.