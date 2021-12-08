Особенно опасными являются те участки дорог, которые не успели обработать противогололедными средствами коммунальщики. Впрочем, снижать скорость водителям приходится и в тех местах, где нет наледи.

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Согласно прогнозу синоптиков, днем в Киеве ситуация будет ухудшаться, поскольку будут идти мокрый снег и дождь.

Непогода остановила троллейбусы

Из-за пробок и аварий у транспорта Киевпасстранса почти сразу начались проблемы с движением. Чиновникам пришлось менять движение общественного транспорта:

  • Движение троллейбусов № 29, 30, 31, 47 в направлении железнодорожной станции "Зенит" от проспекта Шухевича до моста Десенко задерживается.
  • На мосту Патона из-за обледенения проводов встали троллейбусы №43 и 50. Следовательно, 43 троллейбусы ездят до станции метро "Лыбедская", а №50 – до Дарницкой площади.
  • Из-за сложных погодных условий движение троллейбусов №14 организовали до Дворца спорта и военного госпиталя. Троллейбусы №15 также едут только до военного госпиталя.

Смотрите видео с троллейбусами, которые стоят на мосту Патона:

Где трудно проехать из-за гололеда 8 декабря:

  • Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
  • Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода";)
  • Улица Вадима Гетьмана;
  • Чоколовский бульвар;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Улица Николая Трублаини;
  • Улица Симиренко;
  • Проспект Валерия Лобановского;
  • Улица Короленковская;
  • Улица Николая Гринченко;
  • Бульвар Леси Украинки;
  • Бульвар Тараса Шевченко;
  • Улица Жилянская;
  • Улица Саксаганского;
  • Улица Владимирская;
  • Улица Коцюбинского;
  • Улица Бульварно-Кудрявская;
  • Улица Ярославов Вал;
  • Улица Большая Житомирская;
  • Набережное шоссе;
  • Владимирский спуск;
  • Улица Набережно-Крещатицкая;
  • Улица Константиновская;
  • Улица Глыбочицкая;
  • Улица Сечевых Стрельцов;
  • Улица Вячеслава Чорновила;
  • Улица Ильенко;
  • Улица Елены Телиги;
  • Улица Дегтяревская.

Очень затрудненным остается движение по всем мостам.

Будет еще хуже

Как отметили в патрульной полиции Киева, в течение дня в Киеве ожидают мокрый снег и дождь. Поэтому ситуация на дорогах столицы будет только ухудшаться.

Во время неблагоприятных погодных условий правоохранители призвали водителей быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила. Пешеходам крайне важно переходить дорогу только в установленных местах, а также использовать светоотражающие элементы. Кроме того, пешеходы должны помнить о том, что осмотрительными надо быть даже на тротуарах.