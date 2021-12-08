Особливо небезпечними є ті ділянки доріг, які не встигли обробити протиожеледними засобами комунальники. Втім, знижувати швидкість водіям доводиться й у тих місцях, де немає криги.

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Згідно з прогнозом синоптиків, вдень у Києві ситуація буде погіршуватися, оскільки йтимуть мокрий сніг та дощ.

Негода зупинила тролейбуси

Через затори та аварії у транспорту Київпастрансу майже одразу почалися проблеми з рухом. Посадовцям довелося змінювати рух громадського транспорту:

Рух тролейбусів № 29, 30, 31, 47 в напрямку залізничної станції "Зеніт" від проспекту Шухевича до моста Десенка затримується.

На мості Патона через обмерзання дротів зупинилися тролейбуси №43 та 50. Відтак, 43 тролейбуси їздять до станції метро "Либідська", а №50 – до Дарницької площі.

Через складні погодні умови рух тролейбусів №14 організували до Палацу спорту та військового госпіталю. Тролейбуси №15 також їдуть лише до військового госпіталю.

Дивіться відео з тролейбусами, які стоять на мості Патона:

Де важко проїхати через ожеледь 8 грудня:

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";

Вулиця Вадима Гетьмана;

Чоколівський бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Миколи Трублаїні;

Вулиця Симиренка;

Проспект Валерія Лобановського;

Вулиця Короленківська;

Вулиця Миколи Грінченка;

Бульвар Лесі Українки;

Бульвар Тараса Шевченка;

Вулиця Жилянська;

Вулиця Саксаганського;

Вулиця Володимирська;

Вулиця Коцюбинського;

Вулиця Бульварно-Кудрявська;

Вулиця Ярославів Вал;

Вулиця Велика Житомирська;

Набережне шосе;

Володимирський узвіз;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Вулиця Костянтинівська;

Вулиця Глибочицька;

Вулиця Січових Стрільців;

Вулиця В'ячеслава Чорновола;

Вулиця Іллєнка;

Вулиця Олени Теліги;

Вулиця Дегтярівська.

Дуже ускладненим залишається рух всіма мостами.

Ставатиме ще гірше

Як зазначили у патрульній поліції Києва, протягом дня у Києві очікують мокрий сніг та дощ. Тому ситуація на дорогах столиці буде лише погіршуватись.

Під час несприятливих погодних умов правоохоронці закликали водіїв бути уважними за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватись правил. Пішоходам вкрай важливо переходити дорогу лише у встановлених місцях, а також використовувати світловідбиваючі елементи. Крім того, пішоходи мають пам'ятати про те, що обачливими треба бути навіть на тротуарах.