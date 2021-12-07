Ожеледь скує дороги у Вінницькій та Черкаській областях. Така ж ситуація може бути у західних та північних регіонах. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
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Що робити водіям
- Водіям рекомендують витримувати дистанцію між автомобілями.
- Слід дотримуватись швидкісного режиму,
- під час їзди не варто здійснювати різких маневрів; ️наближаючись до пішохідних переходів,
- При ожеледиці треба знижувати швидкість.
Якою буде погода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 8 грудня найхолоднішою буде західна частина України – вночі прогнозують -5...-9 градусів, а вдень -1...-5. На Півночі та у Центрі обіцяють близько нуля.
У більшості центральних областей вночі близько нуля, вдень – +2...+5 градусів. Найтепліше, як завжди, на Півдні.
Загалом погода у середу буде вологою. В регіонах прогнозують сніг з дощем.
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Текст ДСНС:
Увага! Попередження про ожеледицю
8 грудня у північних, Вінницький, Черкаській області ожеледь, місцями налипання мокрого снігу; у західних, північних та Вінницькій області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Рекомендації водіям:
- витримуйте дистанцію між автомобілями;
- дотримуйтеся швидкого режиму;
- під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
- наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.