Ожеледь скує дороги у Вінницькій та Черкаській областях. Така ж ситуація може бути у західних та північних регіонах. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

До речі Синоптики розповіли, чи чекати українцям сильних морозів найближчим часом

Що робити водіям

  • Водіям рекомендують витримувати дистанцію між автомобілями.
  • Слід дотримуватись швидкісного режиму,
  • під час їзди не варто здійснювати різких маневрів; ️наближаючись до пішохідних переходів,
  • При ожеледиці треба знижувати швидкість.

Якою буде погода

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 8 грудня найхолоднішою буде західна частина України – вночі прогнозують -5...-9 градусів, а вдень -1...-5. На Півночі та у Центрі обіцяють близько нуля.

У більшості центральних областей вночі близько нуля, вдень – +2...+5 градусів. Найтепліше, як завжди, на Півдні.

Загалом погода у середу буде вологою. В регіонах прогнозують сніг з дощем.

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Текст ДСНС:

Увага! Попередження про ожеледицю

8 грудня у північних, Вінницький, Черкаській області ожеледь, місцями налипання мокрого снігу; у західних, північних та Вінницькій області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Рекомендації водіям:

  • витримуйте дистанцію між автомобілями;
  • дотримуйтеся швидкого режиму;
  • під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
  • наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.