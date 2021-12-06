В Україні не буде дуже холодно
Відчутні морози можуть бути лише в Карпатському регіоні. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Так, у горах температура вночі опуститься до -10 градусів.
Поки що немає стабільних морозів, щоб типово зимова погода була,
– сказала Птуха.
За її словами, на південному сході температура переважно буде плюсовою. Опади можливі лише у вигляді дощу.
У яких регіонах очікувати сніг впродовж тижня
- На заході,
- півночі,
- частково в центрі.
Сніг в Україні: останні новини
- 6 грудня морозної погоди в Україні не буде. У південних областях температура повітря сягатиме +11 градусів. На півночі та заході синоптики прогнозують сніг, а в центрі – дощ.
- У Львові у цей день попереджають про сильні снігопади та ожеледицю. Через це рятувальники оголосили штормове попередження.
- 4 грудня перший сніг випав в Одесі. Через плюсову температуру він швидко розтанув.
- Водночас у Карпатах панує справжня зимова казка. Стовпчики термометрів опустилися до -9 градусів та існує загроза сходження лавин.
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