В Україні не буде дуже холодно

Відчутні морози можуть бути лише в Карпатському регіоні. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Цікаво Львів засипатиме снігом: синоптики оголосили штормове попередження

Так, у горах температура вночі опуститься до -10 градусів.

Поки що немає стабільних морозів, щоб типово зимова погода була,

– сказала Птуха.

За її словами, на південному сході температура переважно буде плюсовою. Опади можливі лише у вигляді дощу.

У яких регіонах очікувати сніг впродовж тижня

На заході,

півночі,

частково в центрі.

Сніг в Україні: останні новини

6 грудня морозної погоди в Україні не буде. У південних областях температура повітря сягатиме +11 градусів. На півночі та заході синоптики прогнозують сніг, а в центрі – дощ.

У Львові у цей день попереджають про сильні снігопади та ожеледицю. Через це рятувальники оголосили штормове попередження.

4 грудня перший сніг випав в Одесі. Через плюсову температуру він швидко розтанув.

Водночас у Карпатах панує справжня зимова казка. Стовпчики термометрів опустилися до -9 градусів та існує загроза сходження лавин.

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