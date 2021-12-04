Через це у поліції попередили про погіршення погоди та ситуації на дорогах. Саме тому водіям радили бути уважними.

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У Одесі почав падати перший сніг

Місцеві мешканці почали публікувати відео та писати, що перший сніг у регіоні тане. Проте погода таки погіршилась, а на дорогах утворилась ожеледиця.

Синоптики ж прогнозували у регіоні температуру орієнтовно +3...+5, а також дощ та мокрий сніг.

У Одесі випав перший сніг: дивіться відео

Перший сніг випав у Подільську, що на Одещині: дивіться відео

Перший сніг випав в Одесі та області / Фото Суспільне, Odessa ONLINE

Патрульна поліція області попередила водіїв, що через мокрий сніг погіршиться погода. Саме тому їм порадили:

  • бути особливо уважними на дорозі;
  • дотримуватись безпечної дистанції та правил маневрування;
  • не порушувати швидкісний режим;
  • рухатись з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
  • зупинятись та перечекати негоду, якщо застав сильний дощ чи сніг;
  • увімкнути аварійну світлову сигналізацію під час зупинки;
  • звертатись на лінію 102, якщо потрапили у скрутне становище.

Коротко про сніг в Україні

  • У Карпатах вперше засніжило ще у вересні. 4 грудня синоптики прогнозували сніг у східних та південних областях. Також 3 грудня про негоду попередили жителів Києва та Київської області.
  • 4 грудня синоптики закликають українців бути обережними через ожеледицю на дорогах. Зокрема мовиться про негоду на Заходу та Півночі країни.
  • Також через негоду 4 грудня без світла залишилось 130 міст і сіл. Зокрема негода накрила західну Україну. Без світла залишилось у Львівській області – 118 населених пунктів, в Івано-Франківській – 12.