В Україну прийшла зима – зі снігом та морозами. Відповідно на дорогах виникла ожеледиця.
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Застереження через ожеледицю
За інформацією синоптиків, 4 грудня ожеледиця на дорогах буде в більшості західних та північних областей. Через це там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Слід бути уважними на дорогах у таких областях:
- Львівській,
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Тернопільській,
- Хмельницький,
- Рівненській,
- Житомирській,
- Київській,
- Чернігівській.
В яких областях на дорозі буде ожеледиця / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Небезпека на річках
Також в Укргідрометцентрі інформують, що 4 – 6 грудня у зв'язку зі зниженням температури повітря у верхів'ї Дністра та його гірських притоках та на окремих ділянках річок басейну Прип'яті можлива поява первинних льодових явищ – сала, заберегів та шуги.
Обережними слід бути у Львівській та Івано-Франківській областях.
Прогноз погоди на 4 грудня
- У західних, північних та центральних регіонах буде сонячна погода, опадів не очікують. Вдень повітря погріється у середньому до 0...-2 градусів.
- Натомість у східних та південних областях прогнозують дощі. Стовпчики термометрів там показуватимуть від +3 до +7 градусів. Однак у Криму буде значно тепліше – до +14 градусів.
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