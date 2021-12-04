В Украину пришла зима – со снегом и морозами. Соответственно на дорогах появился гололед.
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Предостережение из-за гололеда
По информации синоптиков, 4 декабря гололед на дорогах будет в большинстве западных и северных областей. Поэтому там объявили I уровень опасности – желтый.
Следует быть внимательными на дорогах в следующих областях:
- Львовской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Черновицкой,
- Тернопольской,
- Хмельницкий,
- Ровненской,
- Житомирской,
- Киевской,
- Черниговской.
В каких областях на дорогах будет гололед / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Опасность на реках
Также в Укргидрометцентре информируют, что 4 – 6 декабря в связи с понижением температуры воздуха в верховьях Днестра и его горных притоках и на отдельных участках рек бассейна Припяти возможно появление первичных ледовых явлений – сала, заберегов и шуги.
Осторожны должны быть во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Прогноз погоды на 4 декабря
- В западных, северных и центральных регионах будет солнечная погода, осадков не ожидается. Днем воздух погреется в среднем до 0...-2 градусов.
- В восточных и южных областях прогнозируют дожди. Столбики термометров там будут показывать от +3 до +7 градусов. Однако в Крыму будет гораздо теплее – до +14 градусов.
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