В Украину пришла зима – со снегом и морозами. Соответственно на дорогах появился гололед.

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Предостережение из-за гололеда

По информации синоптиков, 4 декабря гололед на дорогах будет в большинстве западных и северных областей. Поэтому там объявили I уровень опасности – желтый.

Следует быть внимательными на дорогах в следующих областях:

Львовской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой,

Тернопольской,

Хмельницкий,

Ровненской,

Житомирской,

Киевской,

Черниговской.



В каких областях на дорогах будет гололед / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Опасность на реках

Также в Укргидрометцентре информируют, что 4 – 6 декабря в связи с понижением температуры воздуха в верховьях Днестра и его горных притоках и на отдельных участках рек бассейна Припяти возможно появление первичных ледовых явлений – сала, заберегов и шуги.

Осторожны должны быть во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Важно! В течение 4 декабря будет сохраняться опасность схождения лавин в Карпатах. Спасатели посоветовали людям соблюдать правила безопасности при походе в горы. Лучше всего – никуда не идти, а когда погода улучшится – зарегистрировать свой поход.

Прогноз погоды на 4 декабря

В западных, северных и центральных регионах будет солнечная погода, осадков не ожидается. Днем воздух погреется в среднем до 0...-2 градусов.

В восточных и южных областях прогнозируют дожди. Столбики термометров там будут показывать от +3 до +7 градусов. Однако в Крыму будет гораздо теплее – до +14 градусов.

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