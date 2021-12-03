Найкраще – нікуди не йти, а коли погода покращиться – зареєструвати свій похід. Про це рятувальники попередили 3 грудня.

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Рятувальники попередили про небезпеку лавин

3 – 4 грудня у високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека, тобто 3 рівень небезпеки,

– повідомили у відомстві.

Рятувальники порадили, що варто дотримуватися правил безпеки під час походу у гори. Зокрема:

ретельно планувати свої туристичні мандрівки;

об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан;

а також стежити за зміною погодних умов у горах.

Варто також ознайомитись із погодою на вершинах, адже у Карпатах очікується сильний сніг та ІІ рівень небезпеки.

Саме тому рятувальники закликають громадян відповідально ставитися до планування власного відпочинку. Насамперед важливо не виходити на маршрути під час негоди!

– розповіли у відомстві.

Додали: якщо погодні умови будуть сприятливими і ситуація нормалізується, ДСНС рекомендує зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити онлайн на сайтах територіальних підрозділів Служби порятунку західного регіону в:

Окрім того, рятувальники пригадали:

маршрути необхідно обирати такі, які відповідають досвіду та рівню фізичної підготовки;

одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам;

не порушувати правил кермування автомобілем, квадрациклом чи іншим транспортним засобом у гірській місцевості;

не слід вирушати у гори поодинці та великими групами;

погоду потрібно звіряти лише з короткостроковим прогнозом синоптиків – наперед на 1 – 2 дні максимум.

Зверніть увагу! З початку 2021 року, в зонах відповідальності гірських підрозділів ДСНС врятували 731 людину, з них – 109 дітей.

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