Уночі температура повітря може знизитися до -13 градусів. Удень у більшості областей стовпчики термометра будуть ледь вище 0.

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Погода в регіонах

На Заході України 4 грудня буде найхолодніше, проте сухо й без опадів. Однак уночі в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні морози – -13...-9. Удень стовпчики термометра піднімуться максимум до +2 градусів. Такою ж погода буде і в північних та центральних областях, однак уночі морози будуть дещо слабшими.

У східних та південних областях ніч та день минуть без морозів, однак з дощами та мокрим снігом. Водночас в окупованому Криму буде доволі тепло – до +14 градусів тепла. Однак на півострові увесь день очікують дощі з сильним вітром – 7 – 12 метрів на секунду.

У столиці день мине без опадів. Удень стовпчики термометра показуватимуть 0...+2 градуси.

Прогноз погоди в містах

Ужгород – 0...+2

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – 0...+2

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +5...+7

Харків – +3...+5

Київ – 0...+2



Прогноз погоди в Україні 4 грудня / Карта Укргідрометцентру