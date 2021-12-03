Уночі температура повітря може знизитися до -13 градусів. Удень у більшості областей стовпчики термометра будуть ледь вище 0.
Зверніть увагу У Карпатах небезпечно через негоду: рятувальники попереджають про лавини
Погода в регіонах
На Заході України 4 грудня буде найхолодніше, проте сухо й без опадів. Однак уночі в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні морози – -13...-9. Удень стовпчики термометра піднімуться максимум до +2 градусів. Такою ж погода буде і в північних та центральних областях, однак уночі морози будуть дещо слабшими.
У східних та південних областях ніч та день минуть без морозів, однак з дощами та мокрим снігом. Водночас в окупованому Криму буде доволі тепло – до +14 градусів тепла. Однак на півострові увесь день очікують дощі з сильним вітром – 7 – 12 метрів на секунду.
У столиці день мине без опадів. Удень стовпчики термометра показуватимуть 0...+2 градуси.
Прогноз погоди в містах
Ужгород – 0...+2
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...+2
Полтава – 0...+2
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +5...+7
Харків – +3...+5
Київ – 0...+2
Прогноз погоди в Україні 4 грудня / Карта Укргідрометцентру