Ночью температура воздуха может снизиться до -13 градусов. Днем в большинстве областей столбики термометра будут чуть выше 0.

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Погода в регионах

На западе Украины 4 декабря будет холоднее всего, но сухо и без осадков. Однако ночью в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны сильные морозы – -13...-9. Днем столбики термометра поднимутся максимум до +2 градусов. Такой же погода будет и в северных и центральных областях, однако ночью морозы будут несколько слабее.

В восточных и южных областях ночь и день пройдут без морозов, но с дождями и мокрым снегом. В то же время в оккупированном Крыму будет довольно тепло – до +14 градусов тепла. Однако на полуострове весь день ожидают дожди с сильным ветром – 7 – 12 метров в секунду.

В столице день пройдет без осадков. Днем столбики термометра будут показывать 0...+2 градуса.

Прогноз погоды в городах

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – + 6...+8

Симферополь – + 12...+14

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – + 2...+4

Запорожье – + 6...+8

Донецк – + 5...+7

Луганск – + 5...+7

Харьков – +3...+5

Киев – 0...+2



Прогноз погоды в Украине 4 декабря / Карта Укргидрометцентра