В Україні панує справжня зима – падає сніг, вдарив мороз. Особливо холодно у Карпатах та населених пунктах, розташованих поблизу гір.

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На Буковині вдарив сильний мороз

Голова Селятинської громади Валерій Полянчук оприлюднив у мережі фото села Верхній Яловець під горою Яровиця, що на Буковині.

На знімках видно засніжені краєвиди. А термометр показує, що температура опустила до -20 градусів.



Сніг та мороз на Буковині / Колаж 24 каналу

Холодно і на горі Піп Іван

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост інформує, що на горі Піп Іван Чорногірський вранці 4 грудня температура повітря опустилася -16 градусів. Все навколо вкрите снігом.

На вершині дує південно-західний вітер, який розганяється до 3 – 5 метрів за секунду.



Засніжені Карпати / Фото Чорногірського рятувального поста

На Прикарпатті розгорнули пункти обігріву

Схожою є погода і в гірській місцевості Івано-Франківської області.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у зв'язку зі значним зниженням температури та снігопадами прикарпатські рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на карпатських перевалах.

Пункти обігріву працюють на

Яблуницькому перевалі Надвірнянського району,

Буковецькому перевалі Косівського району,

Кривопільському перевалі Верховинського району,

Вишківському перевалі Калуського району.

У теплих наметах усі, хто цього потребує, можуть зігрітись та випити гарячий чай, відпочити та підзарядити мобільні телефони.

Також пункти обігріву мають у своєму розпорядженні автомобільну техніку підвищеної прохідності – повнопривідні автомобілі "Урал", ГАЗ-66 та ЗіЛ-131, щоб надати допомогу водіям у випадку необхідності.



На Прикарпатті розгорнули пункти обігріву / Колаж 24 каналу

Попередження про небезпеку через погіршення погоди

Синоптики закликають українців 4 грудня бути обережними через ожеледицю на дорогах. Небезпечно буде у західних та північних областях.

Крім того, зберігається загроза сходження лавин у Карпатах. Рятувальники просять наразі відмовитися від походів у гори.

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