В Україні панує справжня зима – падає сніг, вдарив мороз. Особливо холодно у Карпатах та населених пунктах, розташованих поблизу гір.

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На Буковині вдарив сильний мороз

Голова Селятинської громади Валерій Полянчук оприлюднив у мережі фото села Верхній Яловець під горою Яровиця, що на Буковині.

На знімках видно засніжені краєвиди. А термометр показує, що температура опустила до -20 градусів.


Сніг та мороз на Буковині / Колаж 24 каналу

Холодно і на горі Піп Іван

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост інформує, що на горі Піп Іван Чорногірський вранці 4 грудня температура повітря опустилася -16 градусів. Все навколо вкрите снігом.

На вершині дує південно-західний вітер, який розганяється до 3 – 5 метрів за секунду.


Засніжені Карпати / Фото Чорногірського рятувального поста

На Прикарпатті розгорнули пункти обігріву

Схожою є погода і в гірській місцевості Івано-Франківської області.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у зв'язку зі значним зниженням температури та снігопадами прикарпатські рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на карпатських перевалах.

Пункти обігріву працюють на

  • Яблуницькому перевалі Надвірнянського району,
  • Буковецькому перевалі Косівського району,
  • Кривопільському перевалі Верховинського району,
  • Вишківському перевалі Калуського району.

У теплих наметах усі, хто цього потребує, можуть зігрітись та випити гарячий чай, відпочити та підзарядити мобільні телефони.

Також пункти обігріву мають у своєму розпорядженні автомобільну техніку підвищеної прохідності – повнопривідні автомобілі "Урал", ГАЗ-66 та ЗіЛ-131, щоб надати допомогу водіям у випадку необхідності.


На Прикарпатті розгорнули пункти обігріву / Колаж 24 каналу

Попередження про небезпеку через погіршення погоди

До речі, як врятуватися, якщо ви загубились в горах: дивіться відео